Нью-Йорк, США, , 21:54 — REGNUM Американская инди-рок группа Spoon представила новую песню My Babe в качестве третьего и последнего сингла из своего альбома Lucifer on the Sofa перед его выходом в пятницу, 11 февраля. Об этом 9 февраля сообщил портал NME.

Группа Spoon NME

Сингл My Babe войдет в новый альбом Spoon наряду с предыдущими релизами Wild и The Hardest Cut, и будет сопровождаться видеоклипом их лайв-выступления, снятого в лос-анджелесском концертном зале Teragram Ballroom.

Новый альбом спродюсирован Spoon совместно с Марком Ранкином, известного поработе с Адель и Queens of the Stone Age. Lucifer on the Sofa последует за альбомом Spoon 2017 года Hot Thoughts. В 2019 году они выпустили сборник главных хитов под названием Everything Hits At Once: The Best of Spoon.

