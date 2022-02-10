Москва, 10 февраля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Турции удалось заключить крайне выгодные для своей экономики соглашения с Украиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Эксперт подчеркнул, что для Турции крайне важным является выправление дисбаланса во внешней торговле — экспорт турецких товаров должен сравниться или даже превысить импорт сырья, в первую очередь, нефти и газа. Для этого Турции необходимо получить новые рынки сбыта турецких товаров. Заключённые недавно экономические соглашения с Украиной служат именно этой цели.

«Всё, чего им нужно было добиться на Украине, они добились. Они получили доступ к промышленным предприятиям и к украинскому рынку, не самому денежному, не самому богатому, но довольно многолюдному. И результаты турецкой политики налицо», — сказал политолог.

Напомним, что 3 февраля между Турцией и Украиной было подписано соглашение о свободной торговле, в соответствии с которым турецким товарам будет существенно облегчён вход на украинский рынок.