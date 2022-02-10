Москва, , 21:49 — REGNUM 10 февраля на официальном сайте московского «Спартака» сообщили, что 31-летний нигерийский фланговый полузащитник Виктор Мозес продлил контракт с клубом до конца сезона 2023/24.

Виктор Мозес Www.chelseafc.com

Предыдущее соглашение Мозеса с «красно-белыми» истекало 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Мозес принял участие в 22-х матчах за «Спартак» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Лига Чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА), в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Спартак» Виктор Мозес выступает с 15 октября 2020 года после перехода из лондонского «Челси» на правах аренды. В июле 2021 года Мозес выкупил контракт нигерийского футболиста за 5 миллионов евро.