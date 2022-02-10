Вашингтон, 10 февраля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. На американских атомных станциях используется большое число контрафактных деталей, потенциально угрожающими безопасности работы реакторов, сообщает 10 февраля Reuters со ссылкой на доклад генерального инспектора федерального регулятора атомной отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

Доклад ударил по атомной отрасли США, которая и так испытывает давление в последние годы из-за развития возобновляемых источников энергии и станций, работающих на природном газе. Обеспокоенность общества по поводу атомной энергии также подпитывают громкие аварии, включая цунами 2011 года на японской АЭС Фукусима.

«Контрафактные детали угрожают работе критически важного оборудования электростанций, которое отвечает за безопасную работу объекта», — говорится в докладе, подготовленном генеральным инспектором Комиссии по ядерному регулированию.

Также отмечается, что только за 2021 финансовый год сотрудники министерства энергетики сообщили о более чем 100 инцидентах, связанных с контрафактными, поддельными или подозрительными деталями (CFSI) в реакторах.