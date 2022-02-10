Киев, , 21:44 — REGNUM Возможность участия Украины в июньском саммите НАТО обсудили в ходе телефонного разговора 10 февраля украинский президент Владимир Зеленский и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский перед Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом President.gov.ua

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Как написал Зеленский по итогам беседы в своём Twitter, переговорщики обсудили «дипломатические меры, принятые NATO и Украиной в ответ на угрозы со стороны России».

Зеленский «Благодарен позиции союзников о необходимости деэскалации. Также было затронуто участие Украины в саммите НАТО в июне в Мадриде».

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