Киев, 10 февраля 2022, 21:44 — REGNUM Возможность участия Украины в июньском саммите НАТО обсудили в ходе телефонного разговора 10 февраля украинский президент Владимир Зеленский и генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Как написал Зеленский по итогам беседы в своём Twitter, переговорщики обсудили «дипломатические меры, принятые NATO и Украиной в ответ на угрозы со стороны России».
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