Улан-Батор, , 21:43 — REGNUM Россия и Монголия сделали очередной шаг к реализации проекта газопровода «Союз — Восток» через территорию Монголии. Технико-экономическое обоснование проекта было завершено 25 января 2022 года. Но завершение ТЭО не означает, что в ближайшем будущем Монголия станет транзитной страной, — считают монгольские эксперты.

Газопровод Harald Hoyer

«Политики используют проект газопровода «Союз — Восток» ради своего пиара. С другой стороны, есть также люди, которые считают, что Монголия будет зависимой от этого газопровода. На самом деле есть много достоинства реализации этого проекта. Например, расширение сферы сотрудничества соседних стран, доходы от транзита газа. Еще и можно построить регулирующую электростанцию. Появляется возможность, что в будущем энергетическая отрасль Монголии будет развиваться на основе природного газа. С другой стороны наша страна сама добывает уголь, для нас это один из главных источников дохода. Поэтому нельзя просто так вытеснить уголь. Надо взвестись за и против, продвигая свои интересы. Также надо уважать интересы соседних стран, поскольку мы же не одни живем на этом мире», — рассказывает директор Монгольской угольной ассоциации Жаргалсайханы Золжаргал.

Эксперт считает неправильным, когда власти используют проект газопровода с целью привлечения внимания общественности и заявляют, что он будет скоро реализован. По мнению собеседника ИА REGNUM, газопровод начнут строить через 10 лет. Также Золжаргал отметил, что не надо забыть, что с китайской стороны нет официальных решений и информации об этом газопроводе.

«Если в 15-летнем плане Китае укажут, что в дальнейшем потребление газа в Китае будет расти, то, возможно, потребуется еще один газопровод. Возможно, в Китае будет уменьшаться потребление угля и расти потребление газа. Тогда, наверное, китайская сторона заинтересуется газопроводом через территорию Монголии», — предположил Жаргалсайханы Золжаргал.

Справка: 25 января 2022 года представители России и Монголии подписали протокол о завершении разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода «Союз-Восток». Стороны планируют совместно провести детальные инженерные исследования и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.

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