Улан-Батор, 10 февраля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Россия и Монголия сделали очередной шаг к реализации проекта газопровода «Союз — Восток», который пройдёт через территорию Монголии. Технико-экономическое обоснование проекта было завершено 25 января 2022 года. Но завершение ТЭО не означает, что в ближайшем будущем Монголия станет транзитной страной, считают монгольские эксперты.

Harald Hoyer Газопровод

«Политики используют проект газопровода «Союз — Восток» ради своего пиара. С другой стороны, есть также люди, которые считают, что Монголия будет зависимой от этого газопровода. На самом деле есть много достоинств в реализации этого проекта. Например, расширение сферы сотрудничества соседних стран, доходы от транзита газа. Еще и можно построить регулирующую электростанцию. Появляется возможность, что в будущем энергетическая отрасль Монголии будет развиваться на основе природного газа. С другой стороны, наша страна сама добывает уголь, для нас это один из главных источников дохода. Поэтому нельзя просто так вытеснить уголь. Надо взвестись за и против, продвигая свои интересы. Также надо уважать интересы соседних стран, поскольку мы же не одни живем в этом мире», — рассказывает директор Монгольской угольной ассоциации Жаргалсайханы Золжаргал.

Эксперт считает неправильным, когда власти используют проект газопровода с целью привлечения внимания общественности и заявляют, что он будет скоро реализован. По мнению собеседника ИА REGNUM, газопровод начнут строить через 10 лет. Также Золжаргал отметил, что не надо забывать, что с китайской стороны нет официальных решений и информации об этом газопроводе.

«Если в 15-летнем плане Китая укажут, что в дальнейшем потребление газа в Китае будет расти, то, возможно, потребуется еще один газопровод. Возможно, в Китае будет уменьшаться потребление угля и расти потребление газа. Тогда, наверное, китайская сторона заинтересуется газопроводом через территорию Монголии», — предположил Жаргалсайханы Золжаргал.

Справка: 25 января 2022 года представители России и Монголии подписали протокол о завершении разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода «Союз — Восток». Стороны планируют совместно провести детальные инженерные исследования и проектирование объектов газопровода в 2022 и 2023 годах. Общая протяженность газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.