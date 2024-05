Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В сети появилась информация о рабочем названии и дате начала производства сериала Disney и LucasFilm про Асоку Тано на основе франшизы «Звёздные войны». Об этом 10 февраля сообщает портал We Got This Covered.

Источники порталов Production Weekly и Bespin Bulletin утверждают, что съёмки шоу начнутся в апреле 2022 года в павильонах Manhattan Beach Studios (там же, где снимают «Мандалорца»). Отмечается, что они должны были стартовать в марте 2022-го, но LucasFilm «сдвинула» график из-за производства третьего сезона сериала про приключения Дина Джарина. Что по поводу рабочего названия шоу про Асоку Тано, то сейчас оно проходит по документам как проект «Буревестник» (Stormcrow).

Напомним, роль Асоки Тано в будущем сериале исполнит Розарио Доусон. Актриса ранее появилась в образе джедая в сериалах «Мандалорец» и «Книга Бобы Фетта». В мультсериалах по «Звёздным войнам» Тано озвучила актриса Эшли Экштейн.