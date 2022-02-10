Лос-Анджелес, США, , 21:42 — REGNUM 10 февраля на официальном сайте американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» объявили о подписании контракта с 31-летним бразильским нападающим Дугласом Костой, выступавшим в 2021 году за «Гремио».

Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Оскар Дуарте и Дуглас Коста Андрей Пронин © ИА REGNUM

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Дуглас Коста принял участие в 26-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В сезоне МЛС 2021 «Лос-Анджелес Гэлакси», одержав тринадцать побед и набрав 48 очков, занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата США.

Ранее Дуглас Коста выступал за донецкий «Шахтер», мюнхенскую «Баварию» и туринский «Ювентус». Воспитанник «Гремио» перешел в украинский клуб 1 января 2010 года за 8 миллионов евро.