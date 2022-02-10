Мурманск, , 21:33 — REGNUM Причиной эвакуации здания мурманского аэропорта стал муляж взрывного устройства, обнаруженный у одного из пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Муляж бомбы

«На входе в здание аэровокзала у пассажира был обнаружен подозрительный предмет, запрещенный к воздушной перевозке муляж взрывного устройства», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, работа аэропорта была приостановлена с 19:00, была проведена эвакуация, на место прибыли саперы. В настоящий момент работа аэропорта восстановлена.