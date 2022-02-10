Вашингтон, 10 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Сенат США одобрил законопроект, который запрещает частным компаниям заставлять своих сотрудников, сообщивших о сексуальных домогательствах, урегулировать претензии с арбитром без опции подать судебный иск, сообщает 10 февраля Reuters.

Цитата из к/ф «Скандал». реж Джей Роуч. 2020. США, Канада Жертва сексуальных домогательств в редакции телеканала Fox News

Законопроект, который ранее на неделе прошел палату представителей США, был отправлен на подпись президенту Джо Байдену. Отмечается, что разделенный по многим вопросам Сенат быстро одобрил данный законопроект.

Закон о запрете принудительного арбитража в делах о сексуальных домогательствах впервые был предложен в 2017 году. Благодаря ему работники компаний будут защищены на федеральном уровне и смогут подавать в суд на своих работодателей в случае сексуальных домогательств. Приказ аннулирует пункты трудовых договоров, заставляющие работников решать вопрос в арбитражном суде.

Напомним, что в США в рамках мирового соглашения будет выплачено $380 млн жертвам сексуального насилия со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара и ряда других лиц, связанных с американской федерацией гимнастики (USAG) и Национальным олимпийским и паралимпийским комитетом (НОК, USOPC).