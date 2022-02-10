Москва, 10 февраля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Турецкие власти будут купировать экономические сложности внутри страны успехами во внешней политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Александр Габриэль Декан. Янычары патрулирют Смирну. 1831

«Турки, судя по всему, намерены решать внутренние экномические сложности именно за счёт внешнеполитических успехов. Они бегут из последних сил, чтобы захватить новые рынки, получить, как в случае с Ливией, дешёвые углеводороды. Основная проблема в том, что Турции приходится покупать углеводороды и сырьё за рубежом не за турецкие лиры, а за валюту, и поэтому скачки курса лиры очень отражаются на ценах на них», — сказал эксперт».

Поэтому, отмечает политолог, активная турецкая политика в Ливии нацелена, в первую очередь, на то, чтобы получить доступ к ливийской нефти и осуществить в акватории Средиземного моря разведку новых газовых местрождений.

Таким образом, считает эксперт, Турция путём расширения рынков сбыта для своих товаров и получения дешёвых углеводородов будет старться минимизировать свои внутренние экономические трудности.