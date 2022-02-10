Эксперт: Турция будет решать проблемы в экономике за счёт внешней экспансии
Москва, 10 февраля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Турецкие власти будут купировать экономические сложности внутри страны успехами во внешней политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.
«Турки, судя по всему, намерены решать внутренние экномические сложности именно за счёт внешнеполитических успехов. Они бегут из последних сил, чтобы захватить новые рынки, получить, как в случае с Ливией, дешёвые углеводороды. Основная проблема в том, что Турции приходится покупать углеводороды и сырьё за рубежом не за турецкие лиры, а за валюту, и поэтому скачки курса лиры очень отражаются на ценах на них», — сказал эксперт».
Поэтому, отмечает политолог, активная турецкая политика в Ливии нацелена, в первую очередь, на то, чтобы получить доступ к ливийской нефти и осуществить в акватории Средиземного моря разведку новых газовых местрождений.
Таким образом, считает эксперт, Турция путём расширения рынков сбыта для своих товаров и получения дешёвых углеводородов будет старться минимизировать свои внутренние экономические трудности.