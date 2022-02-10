Лондон, 10 февраля 2022, 21:26 — REGNUM После того, как британская хип-хоп исполнительница Little Simz (Симбиату Аджикаво) получила премию Brit Awards в номинации «Лучший новый артист», количество прослушиваний на ее Spotify-аккаунте увеличилось на 365 процентов. Об этом 9 февраля рассказал портал NME.

Выступление Little Simz на премии Brit Awards
Выступление Little Simz на премии Brit Awards
NME

Певица Little Simz забрала все внимание на себя на церемонии вручения премии BRIT Awards. После исполнения песен Introvert и Woman из ее альбома Sometimes I Might Be Introvert и получения награды BRIT в номинации «Лучший новый артист», прослушивания певицы на Spotify увеличились на 365%.

Две песни, которые она исполнила, показали самый большой прирост прослушиваний: на 812% увеличились количество прослушиваний Introvert и на 594% песни Woman.

Адель, которая получила три статуэтки премии BRIT, также смогла увеличить количество прослушиваний на 137% после церемонии. Победитель номинации «Лучший альтернативнй/рок-исполнительный» Сэм Фендер получил прирост в размере 79%.

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