Лондон, 10 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. После того, как британская хип-хоп исполнительница Little Simz (Симбиату Аджикаво) получила премию Brit Awards в номинации «Лучший новый артист», количество прослушиваний на ее Spotify-аккаунте увеличилось на 365 процентов. Об этом 9 февраля рассказал портал NME.

NME Выступление Little Simz на премии Brit Awards

Певица Little Simz забрала все внимание на себя на церемонии вручения премии BRIT Awards. После исполнения песен Introvert и Woman из ее альбома Sometimes I Might Be Introvert и получения награды BRIT в номинации «Лучший новый артист», прослушивания певицы на Spotify увеличились на 365%.

Две песни, которые она исполнила, показали самый большой прирост прослушиваний: на 812% увеличились количество прослушиваний Introvert и на 594% песни Woman.

Адель, которая получила три статуэтки премии BRIT, также смогла увеличить количество прослушиваний на 137% после церемонии. Победитель номинации «Лучший альтернативнй/рок-исполнительный» Сэм Фендер получил прирост в размере 79%.