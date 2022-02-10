Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Во время проб на роль Бэтмена Роберту Паттинсону пришлось примерить все костюмы супергероя, которые появлялись в фильмах, кроме одного. Об этом 10 февраля сообщает портал Comicbook.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Как ни странно, мне пришлось побыть каждым Бэтменом, примерить костюм каждого Бэтмена для кинопроб», — сказал Паттинсон во время интервью, пояснив, что таким образом продюсеры картины хотели оценить, как он вписывается в образ. В этот момент Колин Фаррел, который исполнит в новом «Бэтмене» роль Пингвина, указал коллеге на одно исключение: Паттинсону не предлагали надеть костюм, который носил Адам Уэст.

Для справки: сериалы и фильмы про Бэтмена с Адамом Уэстом в главной роли выходили в 60-х годах XX века. В них суперегерой носил специфический костюм из спандекса, который сегодня воспринимается многими поклонниками франшизы как устаревший.

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