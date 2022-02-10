Вашингтон, 10 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Полиция Вашигтона арестовала 16-летнего подростка, подозреваемого в причастности к угрозам осуществить взрывы в нескольких школах, передаёт 10 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Ранее сообщалось, что угрозы поступили в школы, в которых преобладают учащиеся-афроамериканцы. Тем не менее полиция не связывает действия распространившего ложную информацию подростка с расовыми или политическими мотивами.

Напомним, эвакуация была проведена в семи школах, включая ту, которую днем ранее посетил муж вице-президента США Камалы ХаррисДуглас Эмхофф. Эмхоффа во время визита внезапно попросили покинуть школу, так как полиция получила сообщения о бомбе.

После обследования учебных заведений полицейские не обнаружили никаких опасных материалов.

Ранее несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учащихся-афроамериканцев, также получили сообщения об угрозе взрыва.