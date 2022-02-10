Екатеринбург, 10 февраля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В Свердловской области 11 февраля вероятны обильные снегопады. Об этом сообщают синоптики.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снегопад

В связи с надвигающейся непогодой областной главк МЧС призывает граждан соблюдать меры личной безопасности, а также беречь себя и своих близких. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения, дистанцию, и осторожно совершать манёвры.

Также граждан просят не подходить близко к домам с неустойчивой кровлей, быть особенно осторожными при ходьбе и т.д.