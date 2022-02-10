Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Члены американского Конгресса не могут прийти к единой редакции законопроекта по санкциям, которые было предложено ввести в отношении России «за Украину», передаёт 10 февраля CNN.

Роберт Менендес Menendez.senate.gov

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Как рассказал автор законопроекта (предполагающего санкции в отношении руководства России) — глава комитета американского Сената по иностранным делам Роберт Менендес, конгрессмены, похоже, «зашли в тупик».

Договориться, отмечает Менендес, не удаётся, по вопросу о возможности вторичных санкций против банка и «Северного потока — 2».

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