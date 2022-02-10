Мурманск, 10 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Мурманский аэропорт приостановил работу из-за угрозы взрыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманск в тёмное время суток

«Около 19:00 в связи с подозрением на ЧС была проведена эвакуация. В данный момент вызваны оперативные службы, причины устанавливаются», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз аэропорт Мурманска «минировали» в ноябре 2021 года. Тогда угроза оказалась ложной.