Милан, Италия, 10 февраля 2022, 20:54 — REGNUM 10 февраля итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Милан» заключил с 24-летним фланговым атакующим защитником сборной Франции Тео Эрнандесом новый пятилетний контракт.

ФК Милан
ФК Милан
(сс) Maarten Van Damme

Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2027 года, или конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне на счету Тео Эрнандеса четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в двадцати матчах за «россонери» во всех турнирах. Также защитник получил четыре желтые и две красные карточки.

За «Милан» Эрнандес выступает с 6 июля 2019 года после перехода из мадридского «Реала» за 21,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.