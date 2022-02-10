Милан, Италия, 10 февраля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. 10 февраля итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Милан» заключил с 24-летним фланговым атакующим защитником сборной Франции Тео Эрнандесом новый пятилетний контракт.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2027 года, или конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне на счету Тео Эрнандеса четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в двадцати матчах за «россонери» во всех турнирах. Также защитник получил четыре желтые и две красные карточки.

За «Милан» Эрнандес выступает с 6 июля 2019 года после перехода из мадридского «Реала» за 21,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.