Переславль-Залесский, Ярославская область, , 20:48 — REGNUM В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту халатности муниципальных чиновников, чьи действия по версии следствия привели к гибели женщины от укусов бездомных собак. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление СКР по Ярославской области.

Место происшествия СУ СКР по ЯО

Как ранее сообщало ИА REGNUM 10 февраля 2022 года в одном из гаражных кооперативов Переславля-Залесского бродячие собаки покусали женщину, которая позже скончалась от укусов. Личность погибшей установлена.

«По данным следствия, 10 февраля текущего года 35-летняя жительница города Переславля-Залесского, проходя мимо гаражного кооператива, расположенного на улице Магистральной, подверглась нападению и укусам бездомных собак. В тяжелом состоянии она была доставлена в Переславскую ЦРБ, где спустя несколько часов скончалась, не приходя в сознание», — рассказали в ярославском управлении Следственного комитета.

За бродячих собак в Переславле отвечает МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского». Данное муниципальное учреждение в 2022 году не определило подрядную организацию, которая бы занималась отловом животных. Тем самым, по мнению следствия, чиновники совершили преступление.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, по факту халатности со стороны должностных лиц МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», повлекшей смерть человека, вследствие укусов бездомных собак. В настоящее время устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. Изъяты и изучаются документы, регламентирующие мероприятия по отлову безнадзорных животных», — рассказали в Следственном комитете.

Ранее в СКР сообщили, что поручение о возбуждении уголовного дела дал лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поставивший расследование на контроль.

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