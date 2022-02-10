София, 10 февраля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли в первом чтении бюджет страны на 2022 год. Об этом 10 февраля сообщило БНР.

Gosrf.ru Бюджет

За новую редакцию главного финансового документа страны проголосовали 129 парламентариев, против — 97 членов высшего законодательного органа страны. На заседании парламента присутствовали члены правительства, в том числе министр финансов Асен Василев.

Согласно официальной информации, в бюджете заложен дефицит в три миллиарда евро, или 4,1% ВВП страны. По словам представителей оппозиции, «документ требует серьезной доработки».

Как ожидается, госбюджет Болгарии на нынешний год будет окончательно принят до конца февраля.