Ижевск, , 20:45 — REGNUM Ежедневно служба скорой помощи в Удмуртии принимает около 1,6 тыс. вызовов. Каждый пятый из них по поводу COVID-19 или ОРВИ, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Ковид-бригада скорой помощи Vk.com/a.brechalov

При этом он подчеркнул, что в текущую волну подъема заболеваемости госпитализация требуется существенно меньшему число пациентов, чем в предыдущие всплески эпидемии. За вчерашний день из общего числа вызовов госпитализация потребовалась только 5% обратившихся в скорую помощь.

Также Бречалов добавил, что всего в республике работают 126 бригад скорой помощи, в составе которых 857 врачей и фельдшеров.

Глава региона заверил, что число бригад, которые будут работать только по COVID-19 увеличивают до 24.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение об увеличении числа ковид-бригад скорой помощи с 14 до 24 глава Удмуртии дал вице-премьеру Эльвире Пинчук 7 февраля на аппаратном совещании. Тогда же было поручено совершенствовать работу кол-центров, которые взаимодействуют с пациентами с коронавирусом и ОРВИ в республике.

Ранее в соцсети Бречалов сообщил, что региональный кол-центр за сутки с 7 на 8 февраля принял около 4 тыс. звонков жителей Удмуртии, которые лечатся амбулаторно. При этом пользователи стали массово жаловаться на то, что дозвониться в медучреждения становится непосильной задачей, если же звонок увенчался успехом, то вызовы толком не обрабатываются ни поликлиниками, ни кол-центрами. Врачей на дому приходится дожидаться по несколько дней, что мешает вовремя открыть больничный лист, и граждане вынуждены прогуливать работу или игнорировать симптомы болезни и заражать коллег, работая больными.