Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Американский рок-исполнитель Father John Misty (Джошуа Стиллман) представил новую песню Q4, которая стала вторым синглом из его предстоящего альбома Chloë and The Next 20th Century. Об этом 9 февраля сообщил портал NME.

NME Father John Misty

После вышедшего в январе сингла Funny Girl — медлительной, фортепианной баллады — Q4 стала энергичнее: Джош Тиллман поет об авторе, исчезающем в безвестности, в сопровождении оркестровки.

Chloë and The Next 20th Century станет пятым студийным альбомом Тиллмана под псевдонимом Father John Misty. Пластинка выйдет 8 апреля на лейблах Sub Pop и Bella Union. Альбом, который следует за работой 2018 года God's Favorite Customer, была снова записана вместе с продюсером Джонатаном Уилсоном.