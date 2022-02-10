Москва, , 20:42 — REGNUM Украинский вопрос и гарантии безопасности Запада стали темами телефонных переговоров российского и итальянского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Луиджи Ди Майо, сообщили 10 февраля в пресс-службе МИД РФ. Разговор состоялся по инициативе Рима.

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«В центре обсуждения — инициативы Российской Федерации об обеспечении долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе на основе реализации общепризнанного принципа неделимости безопасности», — сообщили в МИД России.

Лавров, беседуя с Ди Майо, сообщил о письменных ответах США и НАТО, указав на то, что нужно как можно скорее урегулировать поставленные Москвой вопросы.

Что касается украинской темы, Лавров в ходе разговора «обозначил дестабилизирующий характер действий НАТО по военному освоению постсоветского пространства и осуществляемой рядом западных стран безоглядной милитаризации Украины».

Также глава МИД России отметил, что ради достжения прогресса в урегулировании необходимо, чтобы украинская сторона начала соблюдать Минские соглашения.

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