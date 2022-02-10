Москва, , 20:41 — REGNUM Клубы Тинькофф Российской Премьер-лиги намерены вернуться к обсуждению вопроса о расширении регулярного чемпионата до восемнадцати команд. Об этом 10 февраля сообщило издание «РБ Спорт».

Футбол. РПЛ. Зенит – ЦСКА Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также сообщается, что изменения смогут вступить в силу только с сезона 2023/24.

Президент Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Дюков заявил, что пока не видит 18 достаточно структурно и финансово развитых клубов, которые могут сделать чемпионат России более привлекательным.

В январе сообщалось, что руководство РПЛ планирует рассмотреть вариант о сокращении лиги с шестнадцати до двенадцати команд.

На данный момент после восемнадцати сыгранных туров текущего сезона РПЛ 2021/22 первую строчку в одиннадцатью победами и 38-ю очками занимает санкт-петербургский «Зенит». Следом идут московское «Динамо», «Сочи», ЦСКА и «Краснодар».