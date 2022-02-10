Курган, , 20:40 — REGNUM В Курганской области в 2022 году планируется ремонт и строительство дорог и мостов протяженностью 350 км, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 296 км. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ремонт дороги Yarregion.ru

Планируется ремонт региональных трасс Шадринск — Миасское; Далматово — Уксянское; Лебяжье — Мокроусово — Щигры — до границы Тюменской области; участка дороги до села Половинное; дороги от Петухово до Частоозерья и Песчанотаволжанское — Шадринск — Миасское.

В Кургане в 2022 году приведут в порядок более 30 объектов дорожной сети, отремонтируют Чеховский и Некрасовский путепроводы, Кировский мост. В Шадринске отремонтируют два моста.