Нижний Новгород, 10 февраля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Нижнем Новгороде тело умершего в ковид-госпитале мужчины подменили на другое перед похоронами, передают местные СМИ.

Мвд.рф Полиция России

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Отметим, что 10 февраля в программе «Кстати» продемонстрировали видеосюжет о том, что в столице Приволжья произошёл инцидент во время похорон болевшего COVID местного жителя, .

Семья усопшего заметила, что в гробу вместо их покойного родственника лежит тело незнакомого им человека. При этом обнаружить подмену помогла случайность — во время отпевания съехала крышка, которая не подходила к гробу.

В ритуальной компании утверждают, что тело усопшего никто не подменил на другое, а различия во внешнем виде покойного объясняют тем, что человек мог «сильно измениться после смерти».