Москва, 10 февраля, 2022, 20:28 — ИА Регнум.

К чему приведет повальное увлечение NFT? Какие самые необычные выставки посетить? Существует ли сегодня поэзия? Может ли искусственный интеллект творить? На эти и другие вопросы о современном искусстве вместе с гостями ответит Влад Маленко в авторской программе «Артмеханика».

Людмила Лис. ИА REGNUM Музей современного искусства

«Артмеханика» — это даже не шоу, а лаборатория творчества, миссия которой — найти своих и отразить время. Мы коллекционируем гениев. У нас их целый букет, созвездие… С каждым возникают оживленный диалог, напряжение — новые идеи рождаются прямо по ходу cъемки. Во время обсуждения мы даже как-то раз упали на пол с одним товарищем! Впрочем, посмотрите сами любой из выпусков. Творчество — это всегда волнение. От настоящего искусства качает, как от ветра весной. Если слёзные озёра неспокойны, если нос горяч, если хочется окунуться в только что открывшийся мир, это и есть то, что надо, — рассказал журналистам ведущий проекта «Артмеханика» Влад Маленко.

Алексей Кичев. «Артмеханика» по-новому осмысляет искусство. В отличие от многих программ на эту тему, мы очень динамичные. Наша цель — рассказывать о творческих людях интересно, знакомить пользователей видеохостинга с классными ребятами, которые хотят делиться своими мыслями и творческой энергией», — креативный продюсер RUTUBE

В креативном пространстве соберутся представители индустрии, чтобы вместе найти ответ на дискуссионный вопрос.

Тема первого выпуска нового проекта, который выйдет в эфир 10 февраля, «Стрит-арт VS вандализм». Можно ли назвать стрит-арт настоящим искусством? Вместе с Владом разберутся основатель биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина и художник из Нижнего Новгорода Никита Nomerz.

Также гостями вечера станут музыканты группы «Космонавтов нет», которые представят зрителям и пользователям RUTUBE свои главные хиты.