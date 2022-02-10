10 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард о том, что Украина не является демократией.

Мирослава Романенко, , 21:00 — REGNUM Бывший член палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард в своем микроблоге в социальной сети Twitter опубликовала видео, в котором заявила о том, что Украина не является демократией, раскритиковав тех, кто убеждает в необходимости «защищать» Украину.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Они лгут. На самом деле на Украине не демократия. Украинский президент [Владимир Зеленский] закрыл три телеканала, критиковавших его, и посадил в тюрьму главу оппозиционной политической партии», — отметила политик, добавив, что всё это происходило при поддержке США.

Тулси Габбард AFGE

Заявление политика обсудили читатели украинских телеграм-каналов: «Панченко», Klymenko Time и «Новое издание».

«Мощная оплеуха Зеленскому прилетела из США…» — прокомментировала новость автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

«Один (одна) в поле не воин. У неё есть свобода слова, а у других есть свобода не замечать её слова», — отреагировал Sures.

«Жаль, что упоротым всё равно, что скажут», — добавил Дмитрий.

«Собственно, первая оплеуха прилетела пану Зе (Зеленскому — М .Р.), когда сведения о его оффшорах и недвижимости в Лондоне всплыли в «панамском досье». Это была сознательная утечка, компрометирующие сведения. Американское начальство уже тогда не исключало возможности слить Зе как отработанный материал. »Нет никакой демократии». Да, у нас много чего нет. Нормальных тарифов на коммуналку, например, медицины, образования, зарплат и работы, и прочего», — отметила «КрыССа».

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа», 2 сезон. Реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина

»И это правильно, понемногу за рубежом начинают понимать, что такое Украина», — пишет Сергей П.

«Если в кругах Конгресса слышны такие высказывания, то это серьезный маркер того, что на грани раскола не только ЕС… В Штатах ситуация также шаткая», — написал M-r Asanaev.

«Рука Кремля пришла откуда не ждали», — иронизирует Valeriya.

«То флаг обольют, то диктатором назовут. Эх, забылись… что Украина — щит всего человечества. Неблагодарные», — пошутил один из участников обсуждения.

«Ну хоть одна проснулась», — прокомментировал Андрэ П.

«А толку только нет. Никто не слышит, вернее, слышат, но делают вид, что нет!» — отметил Сергей.

«Жаль, что это не пустят в массмедиа и, гляди, и Твиттер потрёт под надуманным поводом», — добавил Aleksandr Y.

«Уже на «Миротворце»?» — шутит Tom Fisher.

«Для кого-то это новость?» — недоумевает Vadim.

«Больше бы таких людей, не было бы Зеленских», — отреагировал Igor T.

«Так вот… Мощная поддержка мирового сообщества», — с сарказмом отметил Evgeniy.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это что такое в лесу сдохло?» — иронизирует «военный эксперт».

«Тоже мне новость. Мы и сами это знаем», — написал Виктор.

«Ключевое — «экс». Пока в Конгрессе была, всё нормально было на Украине последние 8 лет?» — недоумевает Sergey K.

«Такая демократия, какая и у вас, вы же ее и навязали. Где ты была, когда в Конгрессе сидела, чего тогда не вякала? А, демократия не позволяла», — с сарказмом добавил Анатолий.

«Секрет Полишинеля открыла», — пошутил Василий.

«Мне кажется, ей это с рук не сойдёт», — пишет Yuriy053.

«Когда уже можно, тогда они могут. И даже кино красивое снимут, и еще бабла поднимут на этом. Украинцы для них — это индейцы, как и остальные русские. Сначала мы выкачаем из вас всё, натравим вас на Россию, втащим вас в войну, кинем и поиздеваемся. А потом, через 30−50 лет, снимем кино, как прекрасные и гордые украинцы несправедливо погибали за интересы плохих дядек… С красивой музыкой и любовной линией», — с сарказмом подытожил Антон П.