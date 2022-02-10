Бишкек, 10 февраля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В ближайшие два-три года в Киргизии должны запустить сотни малых ГЭС, солнечных и ветряных электростанций. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на национальном энергетическом форуме сегодня, 10 февраля.

Солнечные батареи

По его словам, сейчас республика сталкивается со сложностями в развитии энергетики, из которых основными являются критический износ энергооборудования, импорт электроэнергии из-за маловодья и острая нехватка энерговырабатывающих мощностей.

Высокопоставленный чиновник отметил, что в Киргизии потенциал в гидроэнергетике используется только на 10%.

Читайте также: Энергокризис в Киргизии: потребление электричества ограничили до 5кВт

«Также территория нашей страны получает в среднем в год от солнца 4,64 млрд мегаватт-часов лучистой энергии или 23,4 киловатт-часов на квадратный метр. Причем среднегодовая продолжительность солнечного сияния колеблется от 2100 до 2900 часов. В отдаленных районах длительность энергетически активных ветров составляет до 7 тысяч часов с удельной энергией ветрового потока до 2 тысяч киловатт-часов на квадратный метр», — добавил он.

Также глава правительства сообщил, что в Киргизии начато строительство трёх малых гидроэлектростанций: в Таласской области — «Бала-Саруу» мощностью 25 мегаватт, в Нарынской области — «Орто Токой» мощностью 21 мегаватт и в Джалал-Абадской области — «Кара-Кол» мощностью 18 мегаватт.

Читайте также: Энергокризис в Киргизии: предприятия начали принудительно обесточивать