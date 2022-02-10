Зальцбург, Австрия, 10 февраля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия», как сообщает журналист Фабрицио Романо, в феврале намерена завершить сделку по трансферу 20-летнего форварда «Ред Булл Зальцбурга» и сборной Германии Карима Адейеми.

«Боруссия» (Дортмунд)

Также итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что «шмели» ведут переговоры с «быками» о подписании Адейеми с ноября прошлого года.

В текущем сезоне Адейеми принял участие в семнадцати турах австрийской Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА немецкий нападающий записал на свой счет 5 (4+1) очков по системе гол+пас в восьми турах группового этапа.

Адейеми выступает за «Ред Булл Зальцбург» с 1 июля 2018 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего сборной Германии в 35 миллионов евро.