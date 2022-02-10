Москва, , 20:24 — REGNUM В Вооружённых силах России более 50 тысяч военнослужащих перенесли коронавирусную инфекцию, следует из опубликованного 10 февраля информационного бюллетеня Минобороны.

Армия Mil.ru

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«За прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровело 257 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 50 211 человек», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 5144 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, ещё трое находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сведений о возможных случаях смерти от COVID-19 в Вооружённых силах ведомство в своих информационных бюллетенях не приводит.

Сообщается также, что в военно-медицинских организациях Минобороны продолжается плановая ревакцинация от COVID-19 военнослужащих всех категорий, ранее уже прошедших полный курс вакцинации, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров.

К настоящему времени плановую ревакцинацию в в Вооруженных силах прошли 600 931 человек.