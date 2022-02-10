Бишкек, 10 февраля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Налоговая служба Киргизии за январь 2022 года смогла собрать с налогоплательщиков около 3 млрд 353 млн сомов (2 млрд 954 млн рублей) страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Налоги

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В ГНС отмечают, что налоговикам удалось перевыполнить план по страховым взносам на 8,2% или почти на 253 млн сомов (около 223 млн рублей).

Также стало известно о том, что по сравнению с январем 2021 года страховых взносов получено больше на 33,1% или на 834 млн сомов (около 735 млн рублей).

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