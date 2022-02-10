Йошкар-Ола, , 20:16 — REGNUM Большинство носителей коронавируса переносят COVID-19 в легкой форме. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Марий Эл.

Госпитализация пациента с COVID-19 51.mchs.gov.ru

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В частности, 9 февраля в республике было подтверждено 496 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа были госпитализированы только четыре человека или 0,8%, 461 новый носитель вируса переносит болезнь в легкой форме, четыре человека — в средне тяжелой, 31 пациент является бессимптомным носителем.

Кроме того, из числа новых случаев заражения 342 произошли внутри семей, два носителя коронавируса привезли инфекцию в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Марий Эл, в течение суток в республике были госпитализированы 115 человек, выписаны из ковид-стационаров 85 пациентов.

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