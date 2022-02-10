Бишкек, 10 февраля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Киргизское правительство просит иранские власти поскорее решить вопрос об использовании иранского порта «Бандар-Аббас» для выхода Киргизии к морю и транзита киргизстанских товаров. Об этом заявил посол Турдакун Сыдыков на встрече с замминистра транспорта Ирана дорог Али-Акбаром Сафаи.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что имеющийся потенциал портов Ирана достаточен для транзита грузов Киргизии.

Сафаи заверил киргизского дипломата в том, что официальный Тегеран готов создать благоприятные условия киргизским транспортным компаниям в морских портах Ирана.

По итогам встречи стороны договорились организовать в ближайшее время консультации специалистов транспортных ведомств Киргизии и Ирана.