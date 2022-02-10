Милан, Италия, 10 февраля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Руководство «Милана» ведет переговоры с агентом 22-летнего центрального защитника «Лилля» Свена Ботмана. Об этом 10 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В текущем сезоне Свен Ботман принял участие в шестнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил всего лишь одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Свеном Ботманом интересовался «Ньюкасл», однако французский клуб не отпустил защитника, так как рассчитывает доиграть с ним до конца сезона.

За «Лилль» Ботман выступает с 31 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника сборной Нидерландов, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.