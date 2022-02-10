Пекин, 10 февраля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Образцовой для всего мира назвал зимнюю Олимпиаду, проходящую в Пекине, известный монгольский китаист Хорлоогийн Баатархуу. Об этом 10 февраля сообщает агентство Синьхуа, публикующее со специалистом эксклюзивное интервью.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Х. Баатархуу обратил внимание на некоторые особенности пекинских Игр по сравнению с предыдущими Олимпиадами. Первое: церемония открытия, которую он называет «великолепной», была организована в строгом соответствии с противоэпидемиологическими требованиями. Девиз Игр в Пекине — «Вместе ради общего будущего» — отражает изменённый МОК олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». В ходе Игр активно используются площадки, построенные к летней Олимпиаде-2008.

По случаю зимней Олимпиады в китайской столице Х. Баатархуу опубликовал книгу «История отношений Монголии и Китая в области физической культуры и спорта». В ней исследуются двусторонние отношения за 70 лет после установления между ними дипломатических отношений.