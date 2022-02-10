Казань, 10 февраля 2022, 20:46 — REGNUM Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, который в настоящее время находится в колонии. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя суда.

Татфондбанк
Татфондбанк
ProKazan

По словам собеседника агентства, против Мусина возбуждено новое уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Решением суда он арестован на два месяца — до 10 апреля.

Официального подтверждения этой информации от следственных органов пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Мусин был признан виновным по шести эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Судом и следствием было установлено, что Мусин, являясь председателем правления ПАО «Татфондбанк», а также его бенефициаром, злоупотребляя своими полномочиями, совершил действия по выдаче необеспеченных кредитов нескольким подконтрольным ему организациям и другие противозаконные действия, повлекшие причинение убытков банку на сумму более 23 млрд рублей. Это привело к банкротству организации, а также принесло имущественный вред вкладчикам.

Свою причастность Мусин признал частично.

Экс-глава банка получил 12 лет колонии строгого режима и был взят под стражу в зале суда. Также суд частично удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов против Мусина на 23,3 млрд рублей.

Мусин обжаловал приговор суда, рассмотрение апелляционной жалобы состоится в Верховном суде Татарии.

В марте 2017 года «Татфондбанк» остался без лицензии, а в апреле стал банкротом. В 2018 году сам Мусин также был признан банкротом.

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