Казань, 10 февраля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, который в настоящее время находится в колонии. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя суда.

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По словам собеседника агентства, против Мусина возбуждено новое уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Решением суда он арестован на два месяца — до 10 апреля.

Официального подтверждения этой информации от следственных органов пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Мусин был признан виновным по шести эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Судом и следствием было установлено, что Мусин, являясь председателем правления ПАО «Татфондбанк», а также его бенефициаром, злоупотребляя своими полномочиями, совершил действия по выдаче необеспеченных кредитов нескольким подконтрольным ему организациям и другие противозаконные действия, повлекшие причинение убытков банку на сумму более 23 млрд рублей. Это привело к банкротству организации, а также принесло имущественный вред вкладчикам.

Свою причастность Мусин признал частично.

Экс-глава банка получил 12 лет колонии строгого режима и был взят под стражу в зале суда. Также суд частично удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов против Мусина на 23,3 млрд рублей.

Мусин обжаловал приговор суда, рассмотрение апелляционной жалобы состоится в Верховном суде Татарии.

В марте 2017 года «Татфондбанк» остался без лицензии, а в апреле стал банкротом. В 2018 году сам Мусин также был признан банкротом.

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