Москва, 10 февраля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 24-летний нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Гус Тиль, выступающий в текущем сезоне за «Фейеноорд» на правах аренды, входит в сферу интересов «Аталанты».

Анна Нэсси Гус Тиль

В текущем сезоне Гус Тиль, выступая за «Фейеноорд», принял участие в 21-м туре нидерландской Эредивизи, в котором отметился тринадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Спартак» подписал Тиля 5 августа 2019. «Красно-белые» заплатили футбольному клубу АЗ (Алкмаар) 18 миллионов евро за трансфер нидерландского нападающего. На данный момент трансферная стоимость Тиля, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.