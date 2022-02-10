Пекин, , 20:02 — REGNUM Выступая в Совете Безопасности ООН, постоянный представитель КНР при этой организации Чжан Цзюнь призвал членов международного сообщества обратить самое пристальное внимание на угрозы Исламского движения Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (ИДВТ/ИПТ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 февраля сообщает Синьхуа, особо отмечая, что речь шла о том, чтобы разорвать связь восточно-туркестанских террористических движений с Исламским государством (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чжан Цзюнь подчеркнул, что, как следует из доклада генерального секретаря ООН, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает вербовать боевиков из числа террористов Восточного Туркестана. ИДВТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по словам китайского дипломата, является организатором бесчеловечных терактов в китайском Синьцзяне, которые стали причиной массовой гибели ни в чём не повинных мирных жителей. Группировка в последние годы усилилась в Центральной и Южной Азии, а также в Афганистане, где они выдвигали лозунг «вернуться в Синьцзян для джихада».

Чжан Цзюнь отметил, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему активно действует в Ираке, Сирии и Ливии, а также распространяет влияние во многих частях Африки. Китай поддерживает противодействие этим террористическим организациям со стороны международного сообщества. Постпред Китая также призвал страны, вовлеченные в военные действия против террористических организаций, уделять приоритетное внимание защите гражданского населения.