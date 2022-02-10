Пекин, , 19:57 — REGNUM Китай готовится отметить полувековой юбилей визита в страну президента США Ричарда Никсона в 1972 году, в ходе которого стороны подписали Шанхайское коммюнике. Об этом 10 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Ричард Никсон в 1971 году

Отметив, что документ, подписанный 50 лет назад в Шанхае, стал первым китайско-американским коммюнике, дипломат обратил внимание на установленные им принципы развития двусторонних отношений, в особенности принцип одного Китая, который стал основой для их нормализации. Ожидается, что Китай и США в ближайшее время проведут ряд мероприятий, посвященных этому юбилею.