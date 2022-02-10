Пекин, , 20:16 — REGNUM Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года сборная Германии по хоккею пережила сокрушительное поражение в стартовом поединке в Пекине. Об этом сообщает 10 февраля немецкое агентство Tagesschau.

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Через четыре года после завоевания сенсационной серебряной медали в Пхенчхане немецкая сборная начала олимпийский турнир в Пекине с поражения. Команда DEB проиграла со счётом 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) рекордному олимпийскому чемпиону Канаде и показала весьма неудачное выступление.

Стоит отметить, что результат игры напоминает старт зимних Олимпийских игр 2018 года: тогда немецкая команда стартовала с поражения от Финляндии со счётом 2:5, однако затем вплоть до финала она не испытывала серьезных проблем, сокрушая все команды на своём пути. В захватывающем финале с российскими спортсменами DEB проиграла со счетом 3:4, завоевав серебро.

Канадцы своей жесткой игрой без излишеств доставили большие проблемы капитану Морицу Мюллеру. Две шайбы за 32 секунды обеспечили превосходное начало для сборной Канады на раннем этапе.

Другими соперниками Германии по предварительному раунду являются Китай (12 февраля) и США (13 февраля).