Берлин, 10 февраля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Великобритания после выхода из Евросоюза продолжает терять значение как торговый партнер Германии. Согласно оценке компании Germany Trade and Invest (GTAI), даже восстановление мировой экономики не помогло германо-британской торговле в 2021 году, передаёт 10 февраля немецкое издание Spiegel.

Brexit

«В то время как объём торговли со всеми другими партнёрами из первой десятки почти всегда рос, торговля с Соединённым Королевством сократилась на 4,6%», — заявил эксперт GTAIМарк Ленфельд.

Сообщается, что по итогам года Великобритания опустилась с седьмого на десятое место в списке самых важных партнёров Германии по торговле товарами. При этом пострадали как экспорт в Великобританию, так и импорт из страны. Импорт упал на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, а экспорт сократился на 2,6%. Ленфельд отметил, что Великобритания может даже выпасть из первой десятки для Германии в ближайшие годы.

В целом Германия, по данным Федерального статистического управления, увеличила экспорт товаров в 2021 году на 14% по сравнению с 2020 годом и на 3,6% — по сравнению с докризисным 2019 годом.

Напомним, Великобритания уже больше года не является членом Таможенного союза и Единого рынка ЕС. Торговое соглашение Brexit обеспечивает свободу от таможенных пошлин в большинстве областей, тем не менее в торговле появились некоторые трудности из-за повышенных бюрократических требований.