Барселона, Испания, 10 февраля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Sport. es, 27-летний фланговый нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай может покинуть «сине-гранатовых» следующим летом.

«Барселона»

Сообщается, что руководство «Барселоны» готово продать Депая ради подписания таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландского футболиста в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие в шестнадцати турах испанской Примеры, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Конец прошлого календарного года Депай пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

За «Барселону» нападающий выступает с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.