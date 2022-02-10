Берлин, , 22:18 — REGNUM Подавляющее большинство потребителей в Германии опасаются увеличения финансового бремени из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает 10 февраля Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного Институтом Кантара по заказу Федеральной ассоциации потребителей (VZBV).

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как показало исследование, 62% респондентов обеспокоены тем, что рост цен на электроэнергию и газ отразится на них в будущем, и только 36% не боятся дополнительных тягот.

На вопрос о том, должно ли правительство временно приостановить возможные отключения электроэнергии или газа для неплатежеспособных потребителей, 71% ответили утвердительно.

По данным VZBV, некоторые основные поставщики электроэнергии и газа в 14 самых густонаселенных городах Германии недавно повысили цены для новых клиентов. Повышенные тарифы введены, в частности, в Кельне, Франкфурте, Лейпциге, Дортмунде, Дрездене.

Федеральная ассоциация потребителей призвала к мерам, которые быстро облегчили бы текущую ситуацию. В частности, предлагается снижение цен на электроэнергию для частных домов и снижение цен на CO2 для арендаторов.

Политики уже работают над такими планами. Правительство также ввело единовременную субсидию на отопление для нуждающихся.

Министры энергетики федеральных земель обратились к федеральному правительству с просьбой оказать дополнительную помощь незащищенным лицам. «Мы должны внимательнее присмотреться к сильно пострадавшим домохозяйствам», — заявил министр окружающей среды и энергетики Нижней Саксонии Олаф Лис (СДПГ) после онлайн-конференции глав государственных ведомств.

По его мнению, в настоящий момент необходимо решение, которое помогло бы не всем, а тем, кто особенно сильно пострадал, так как высокие цены на энергоносители стали наиболее тяжёлым бременем для домохозяйств с низкими доходами.