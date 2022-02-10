Ижевск, 10 февраля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Удмуртии расследуется уголовное дело по факту хищения средств у 48-летнего сотрудника одного из банков в Ижевске. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Телефонный мошенник

По данным следствия, мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности Центрального банка и сообщил о том, что на его имя оформлен кредит на 1 млн рублей. Потерпевший заявил, что не подавал заявку на получение кредита, однако звонивший убедил мужчину в том, что для аннулирования незаконного кредита нужно взять встречный, законный.

После этого мужчине позвонил еще один неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, ведомство контролирует дело потерпевшего и для проведения спецоперации необходимо следовать указаниям лжесотрудника ЦБ. Проверив номер звонившего через интернет, мужчина убедился, что он действительно принадлежит управлению ФСБ по Удмуртии.

Далее мужчину вновь начала «обрабатывать» псевдо-банковский сотрудник, по его инструкциям он взял кредит в указанной мошенником финансовой организации на 780 тыс. рублей, которые затем потерпевший перевел на несколько счетов.

На следующий день мошенники повторили аферу, а сотрудник банка лишился еще 500 тыс. рублей и 100 тыс. рублей, которые были на его кредитной карте.

После того, как он перевел злоумышленникам в целом около 1,4 млн рублей, мужчина обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, схемы мошеннических действий, жертвы которых лишаются крупных сумм, постоянно обновляются. Если раньше мошенники прикидывались сотрудниками служб безопасности банков, теперь представляются работниками ФСБ, а также сотрудниками портала «Госуслуг». Злоумышленники просят продиктовать код из SMS якобы для привязки QR-кода, таким образом получают доступ к личному кабинету. При этом они не требуют перевода средств, что ослабляет бдительность граждан.

Полученную информацию преступники могут использовать в корыстных целях, например — для оформления кредитов.

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