Рим, , 19:38 — REGNUM За время эпидемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в Италии сократилась на 1,32 года, передает Mediaset в четверг, 10 февраля, со ссылкой на исследования университетов Падуи и Венеции.

Марк Шагал. Старики (фрагмент). 1923

В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни составляет 82 года.

Как сообщалось ранее, в национальной службе статистики Италии заявили, что, пор предварительным данным, в 2021 году был установлен очередной «рекорд» рождаемости. За год в стране родились менее 400 тысяч человек.